Общество

Псковский предприниматель подал в суд из-за срыва поставки смартфонов iPhone

ИП Максим Мишин в Псковской области подал иск в суд, требуя компенсацию в размере 390 тысяч рублей за недоставленные смартфоны iPhone. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Арбитражном суде Псковской области.

В сентябре 2023 года ИП Максим Мишин и ИП Даниил Бучнев дистанционно, посредством переписки в мессенджере WhatsApp* договорились о поставке партии тринадцати б/у смартфонов марки iPhone 12. Предприниматель произвел оплату в размере 571 тысяча рублей. Поставщик частично исполнил свои обязательства и отправил транспортной компанией только 3 смартфона марки iPhone.

Учитывая факт неполучения оплаченного товара в количестве 10 штук общей стоимостью 390 тысяч рублей, предприниматель был вынужден подать иск в суд, требуя компенсации неполученного товара.

Дело будет рассмотрено в порядке упрощенного производства.

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