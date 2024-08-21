Подарили кабачок? Мы подскажем, что делать!

Конец лета — это сезон богатого урожая на приусадебных участках. А что может быть лучше идеального сочетания овощей и фруктов с наших огородов с натуральными молочными продуктами псковского края?
Псковская Лента Новостей предлагает рецепты вкусных, полезных, а главное - экологически чистых блюд, которые можно приготовить из свежих овощей и молочной продукции Пушкиногорья.
Главный овощ августа — кабачок. Говорят, что если вам в августе не дарят кабачки, значит, у вас нет друзей. Это не так. Но все же если дарят - отказываться от этих овощей не стоит.
Из такого подарка можно приготовить вкусную и сытную кабачковую намазку!
Кабачковая намазка
Ингредиенты:
кабачки — 1 шт.
лук репчатый - 1 шт.
морковь — 1шт.
сыр плавленый «Молочные продукты Пушкиногорья» - 100 г
зелень - по вкусу
чеснок — 1 головка
Лук нарезать кубиком, морковь натереть на крупной терке. Обжарить до золотистого цвета. Добавить нарезанные кабачки. Готовить до мягкости кабачков.
В блендер положить кабачки, плавленый сыр, зелень и чеснок. Взбить до однородного состояния. Охладить в холодильнике.
Кабачковая намазка готова. Приятного аппетита!
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