Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»: Прощание с иллюзиями и снова 1 сентября

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Соведущие передачи Константин Калиниченко, Александр Савенко и Максим Костиков обсудят с радиослушателями самые интересные и резонансные темы общественно-политической жизни. Сегодня в центре внимания «соображальщиков»:
Прощание с иллюзиями. Арест Дурова и закат свободы в Европе;
Партийная система на пороге перемен. Есть ли в обществе запрос на новые партии и что будет со старыми перед парламентскими выборами 2026?
И снова 1 сентября. Что и зачем меняется в российской школе в новом учебном году?
Присоединяйтесь к разговору по телефону прямого эфира: 56-73-72.