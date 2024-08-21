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Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»: Прощание с иллюзиями и снова 1 сентября

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Общество

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»: Прощание с иллюзиями и снова 1 сентября

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Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Соведущие передачи Константин Калиниченко, Александр Савенко и Максим Костиков обсудят с радиослушателями самые интересные и резонансные темы общественно-политической жизни. Сегодня в центре внимания «соображальщиков»: Прощание с иллюзиями. Арест Дурова и закат свободы в Европе;

Партийная система на пороге перемен. Есть ли в обществе запрос на новые партии и что будет со старыми перед парламентскими выборами 2026?

И снова 1 сентября. Что и зачем меняется в российской школе в новом учебном году? Присоединяйтесь к разговору по телефону прямого эфира: 56-73-72.