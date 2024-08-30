Псковичам напомнили телефонные номера оперативных и экстренных служб в регионе

Номера экстренных служб напомнили в правительстве Псковской области.
Если псковичи попали в экстренную ситуацию или стали свидетелем аварии, нарушения общественного порядка, несчастного случая, пожара, преступления или иного происшествия, то всегда можно позвонить по следующим телефонам:
- 112 — единый номер вызова экстренных оперативных служб;
- 101 (01) — служба пожарной охраны;
- 102 (02) — служба полиции;
- 103 (03) — служба скорой медицинской помощи;
- 104 (04) — аварийная газовая служба.
Главное управление МЧС России по Псковской области:
- 79-54-14 — приемная;
- 79-99-99 — единый «телефон доверия».
Управление МВД России по Псковской области:
- 66-16-49 — дежурный;
- 59-22-33 — телефон доверия.
Управление МВД России по городу Пскову:
- 02, 102, 59-63-22 — дежурный управления МВД (Запсковье);
- 59-30-00 — дежурный отдела полиции № 1 (Завеличье);
- 66-94-77 — дежурный отдела полиции № 2 (Центр).
Управление ФСБ России по Псковской области:
- 72-52-00 — дежурный;
- 66-22-66 — телефон доверия.
Другие телефоны:
- 055, 29-01-14 — единая дежурно-диспетчерская служба города Пскова;
- 55-62-22 — аварийная служба лифтов.