Общество

Псковичам напомнили телефонные номера оперативных и экстренных служб в регионе

Номера экстренных служб напомнили в правительстве Псковской области.

Если псковичи попали в экстренную ситуацию или стали свидетелем аварии, нарушения общественного порядка, несчастного случая, пожара, преступления или иного происшествия, то всегда можно позвонить по следующим телефонам:

112 — единый номер вызова экстренных оперативных служб;

101 (01) — служба пожарной охраны;

102 (02) — служба полиции;

103 (03) — служба скорой медицинской помощи;

104 (04) — аварийная газовая служба.

Главное управление МЧС России по Псковской области:

79-54-14 — приемная;

79-99-99 — единый «телефон доверия».

Управление МВД России по Псковской области:

66-16-49 — дежурный;

59-22-33 — телефон доверия.

Управление МВД России по городу Пскову:

02, 102, 59-63-22 — дежурный управления МВД (Запсковье);

59-30-00 — дежурный отдела полиции № 1 (Завеличье);

66-94-77 — дежурный отдела полиции № 2 (Центр).

Управление ФСБ России по Псковской области:

72-52-00 — дежурный;

66-22-66 — телефон доверия.

Другие телефоны: