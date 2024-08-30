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Общество

Псковичам напомнили телефонные номера оперативных и экстренных служб в регионе

03.09.2024 18:11|ПсковКомментариев: 0

Номера экстренных служб напомнили в правительстве Псковской области.

Если псковичи попали в экстренную ситуацию или стали свидетелем аварии, нарушения общественного порядка, несчастного случая, пожара, преступления или иного происшествия, то всегда можно позвонить по следующим телефонам:

  • 112 — единый номер вызова экстренных оперативных служб;
  • 101 (01) — служба пожарной охраны;
  • 102 (02) — служба полиции;
  • 103 (03) — служба скорой медицинской помощи;
  • 104 (04) — аварийная газовая служба.

Главное управление МЧС России по Псковской области:

  • 79-54-14 — приемная;
  • 79-99-99 — единый «телефон доверия».

Управление МВД России по Псковской области:

  • 66-16-49 — дежурный;
  • 59-22-33 — телефон доверия.

Управление МВД России по городу Пскову:

  • 02, 102, 59-63-22 — дежурный управления МВД (Запсковье);
  • 59-30-00 — дежурный отдела полиции № 1 (Завеличье);
  • 66-94-77 — дежурный отдела полиции № 2 (Центр).

Управление ФСБ России по Псковской области:

  • 72-52-00 — дежурный;
  • 66-22-66 — телефон доверия.

Другие телефоны:

  • 055, 29-01-14 — единая дежурно-диспетчерская служба города Пскова;
  • 55-62-22 — аварийная служба лифтов.
Источник: Псковская Лента Новостей
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