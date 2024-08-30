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Общество

Минтранс одобрил увеличение штрафов за нарушения при коммерческих авиаперевозках

04.09.2024 07:42|ПсковКомментариев: 0

В Минтрансе РФ поддержали предложение по увеличению штрафов за нарушение правил при коммерческих авиаперевозках. Об этом говорится в ответе Минтранса главе комитета Госдумы по труду Ярославу Нилову, который обратился в ведомство с просьбой усилить наказание для физических и юрлиц, организующих такие полеты.

В документе сообщается, что по части ужесточения ответственности коммерческих перевозок пассажиров Минтрансом совместно с Ространснадзором и Росавиацией ведется работа в области увеличения штрафов за нарушение правил использования воздушного пространства.

«Однако следует учитывать, что увеличение размеров административных наказаний может нанести ущерб открытым и добросовестным субъектам, занимающимися деятельностью в сфере перевозок. В этой связи представляется целесообразным в первую очередь рассматривать увеличение штрафов за повторное и сознательное нарушение правил использования воздушного пространства», — говорится в документе.

В настоящее время статьей КоАП 11.4. предусмотрено наказание за нарушение правил использования воздушного пространства. Согласно ей, для физлиц штраф составляет от 20 до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 до 150 тыс. рублей, для юрлиц — от 250 до 300 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. За нарушение правил лицами, не наделенными правом на осуществление деятельности по использованию воздушного пространства, штраф для физлиц составляет от 30 до 50 тыс. рублей, должностных лиц от 50 до 100 тыс. рублей, юрлиц от 300 до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, пишут «Известия».

Источник: Псковская Лента Новостей
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