Общество

Владимир Кузь: Надо ездить по Гдовскому краю

Депутат Псковского областного Собрания по округу №7 (Псковский и Гдовский районы) Владимир Кузь посоветовал уделять внимание путешествиям по Гдовскому району. Об этом сообщили в пресс-службе Собрания.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

«Очень понравился храм в Кобыльем Городище. Рекомендую всем его посетить. Это уникальное место с душой, очень важное для христиан. Обязательно приезжайте в воскресенье на службу в 10.00. Я пообщался с настоятелем и планирую приехать вместе с семьёй», - поделился впечатлениями после осмотра отреставрированной церкви Архангела Михаила XV века депутат регионального парламента Владимир Кузь.

Посещение сельского храма депутат планирует совместить с осмотром мемориального комплекса «Александр Невский с дружиной» на берегу Чудского озера и Музея рыбацкого края в Самолве.

«Детям это будет очень интересно, - добавил Владимир Кузь. – Надо ездить по Гдовскому краю».