Общество

Демьян, Любава и Оливия: названы самые необычные имена рожденных в августе псковичей

Названы самые популярные имена, которые давали новорожденным в Псковской области в августе. Об этом сообщается в группе комитета юстиции Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

По итогам августа самыми популярными именами среди мальчиков стали Максим, Артём, Дмитрий, Матвей, Михаил, Сергей, Иван, Илья, Марк, среди девочек – Анна, Аделина, Василиса, Мария, София, Анастасия, Валерия, Ева, Ксения.

В качестве необычных имен, которые родители давали новорожденным в Псковской области в августе 2024 года, можно выделить древнерусские имена: Макар, Демьян, Елисей, Мирослава, Любава.

Среди самых необычных имен новорожденных можно отметить Ия, Оливия, Станислава.

«Мы поздравляем все семьи, в которых на свет появились малыши, желаем новорожденным и их родителям мира, добра и процветания!» - поздравили родителей в комитете.