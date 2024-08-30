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Общество

Умер правнук Достоевского

05.09.2024 11:31|ПсковКомментариев: 0

Правнук писателя Федора Достоевского Дмитрий Достоевский умер в возрасте 79-ти лет. Об этом сообщили в сообществе во «ВКонтакте», посвященном жизни Дмитрия Достоевского.

«Дорогие друзья, друзья друзей и подписчики Дмитрия Андреевича. Сегодня не стало нашего дедушки. Помолитесь о рабе божьем Дмитрии. Спасибо, что вас у нашего дедушки было так много», - говорится в публикации.

Дмитрий Достоевский родился 22 апреля 1945 года, пишет ТАСС

В браке с Анной Сниткиной у Федора Достоевского родились дочери Софья (родилась 1868, умерла в том же году) и Любовь (1869-1926), сыновья Федор (1871-1922) и Алексей (1875-1878). Федор Федорович Достоевский - дед Дмитрия. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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