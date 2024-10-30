Экономика

За сентябрь цены на продукты в Псковской области выросли на 0,5%

В сентябре 2024 года цены на продовольственные товары в Псковской области выросли на 0,5% (в сентябре 2023 года – на 0,8%). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

В сентябре 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен составил 100,3%, в том числе на продовольственные товары – 100,5%, непродовольственные товары – 100,4%, услуги – 99,9%.

Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий изменения цен, вызванные сезонными или административными факторами, в сентябре 2024 года составил 100,6% (в сентябре 2023 года – 100,9%).

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения в расчете на месяц в среднем по Псковской области в конце сентября 2024 года составила 21247,58 рубля и снизилась по сравнению с предыдущим месяцем на 0,2% (в сентябре 2023 года увеличилась на 0,2%).