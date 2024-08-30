Общество

Врач-кардиолог назвала допустимую дозу красного вина для мужчин и женщин

Здоровый мужчина может употреблять около 200 миллилитров красного сухого вина в день без пагубного влияния на организм, в то время как здоровая женщина - около 100 миллилитров, рассказала врач-кардиолог Юлия Маршинцева.

«Если здоровая женщина будет выпивать около 100 миллилитров, а мужчина около 200 миллилитров красного вина, то пагубного влияния на организм оно оказывать не должно. Не забываем, что это вино должно быть сухое», - сказала Маршинцева.

Кардиолог отметила, что красное сухое вино обладает антиоксидантным эффектом, то есть улучшает доставку кислорода клеткам, соответственно, от этого может улучшаться и состояние организма, пишет РИА Новости.

«Если пациент ранее злоупотреблял алкогольными напитками и у него уже проблемы с печенью, то ему не стоит пить вино. Нельзя ставить границы для всех людей. Если это здоровый человек, который занимается спортом, то, наверное, он может себе позволить 100 миллилитров красного вина в день», - подчеркнула врач.