Культура

На ужине в ресторане «Гельдт» устроят «Театральный бардак» по Чехову

В следующую пятницу, 27 сентября, в ресторане «Гельдт» на берегу реки Псковы состоится спектакль-ужин в двух актах с музыкальным сопровождением. «Театральный бардак» по Чехову везет в Псков московский «Театр историй» – творческая команда, создающая проекты и спектакли, для которых не нужна сцена.

«Инклюзивный гастрономический театральный ужин – уникальное для Пскова событие, - рассказали Псковской Ленте Новостей в ресторане «Гельдт». – Во время ужина будут очень интересно инсценированы несколько юмористических произведений Антона Павловича Чехова, чьим современником был Карл Иванович Гельдт. Гости не останутся безучастными зрителями, а вовлекутся в процесс. Зал ресторана станет партером, где каждый окажется в первом ряду. Будет атмосферно, свежо, легко и очень вкусно» . Организаторы вечера обещают магическое действо, которое оставит неизгладимое впечатление. Псковичам будет предложен новый формат отдыха, связанный с гастрономией, театром, эстетикой, юмором, светским досугом. Инклюзивные театральные ужины набирают популярность в Москве и Петербурге, и ресторан «Гельдт» на один вечер дает Пскову возможность приобщиться к столичным культурным веяниям.

Принять участие в театральном ужине смогут не более 50 человек. Свободными для брони к настоящему времени осталось несколько столов. Стоимость на одну персону – 7 тысяч рублей. Гостей ждут хлебосольно накрытые столы с аперитивом и настойками, горячими блюдами и холодными закусками – полноценный ужин с блюдами, перекликающимися с чеховскими произведениями.

Бронь по телефону: 8 (8112) 33-17-07.

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