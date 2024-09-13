ЖКХ

Сотрудники «Нового квартала» спилили три сухих дерева в Печорах

Сотрудники управляющей компании «Новый квартал» спилили три сухих дерева в Печорах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фотографии: «Новый квартал»

«Деревья - это легкие нашей планеты. Но иногда они могут доставлять массу неприятностей: высохшие и погибшие насаждения несут угрозу обрушения и даже пожара. Кроме того, они нарушают эстетику двора, портят вид прилегающей территории. Удаление таких экземпляров является необходимой санитарной мерой, направленной на обеспечение безопасности жизни и имущества людей», – рассказали в «Новом квартале».

Управляющая компания «Новый квартал» регулярно следит за состоянием насаждений во дворах домов, находящихся в управлении.

«Так, в Печорах на Заводской, 3Б произвели спил трёх сухих деревьев. Наши специалисты ликвидировали растительность, представляющую потенциальную опасность, и произвели уборку после окончания работ. ️Если вы обнаружили в своём дворе сухое дерево, следует обратиться в управляющую компанию по избежание неприятных последствий», – призвали в управляющей компании.