В Великих Луках открылся мобильный пункт вакцинации против гриппа

Жители Великих Лук могут пройти иммунизацию от гриппа в мобильном пункте вакцинации с 17 сентября на территории торгового центра «Апельсин», расположенного на улице Вокзальной, 11. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Великие Луки.
Вакцинация проводится бесплатно. Выездная бригада мобильного пункта вакцинации будет работать по графику:
График работы пункта в выходные дни будет уточнен позже.
При посещении мобильного пункта вакцинации врачом будет проведен осмотр и даны дальнейшие рекомендации. Желающим вакцинироваться при себе необходимо иметь: паспорт; полис обязательного медицинского страхования (при его наличии). Также на месте потребуется подписание согласия на проведение вакцинации от гриппа. Всем желающим при необходимости будет выдана справка о проведении вакцинации.