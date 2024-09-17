Общество

32-ю годовщину со дня образования отмечает псковский отряд особого назначения «Кром»

Отряд особого назначения «Кром» управления Росгвардии по Псковской области 17 сентября отмечает 32-ю годовщину со дня образования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: управление Росгвардии по Псковской области

Сотрудников и ветеранов отряда поздравил начальник регионального управления Росгвардии полковник полиции Игорь Иванов.

С начала года, личный состав ОМОН «Кром» свыше 1700 раз привлекался к проведению специальных операций и обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий.

При содействии сотрудников ОМОН «Кром» из незаконного оборота изъято более 2 кг наркотических веществ, 112 единиц огнестрельного оружия, свыше 2000 боеприпасов.

Сотрудниками инженерно-технического отделения ОМОН «Кром» обезврежено большое количество боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

С 1992 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга более двухсот сотрудников награждены государственным наградами. Из них, орденом Мужества 15 сотрудников, медалью «За Отвагу» - 90 сотрудников,

медалью «За заслуги перед Отечеством» 1 и 2 степеней 60 сотрудников, медалью «За отличие в охране общественного порядка» 119 сотрудников.