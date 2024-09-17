Общество

Аварийные деревья спиливают на перекресте улицы Гагарина и Октябрьского проспекта в Пскове

Спил аварийных деревьев проводят на перекресте улицы Гагарина и Октябрьского проспекта в Пскове 17 сентября. Об этом сообщил очевидец в сообществе «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте»

«На прошлой неделе был пост (в сообществе - ред.) про аварийные деревья на Гагарина-Октябрьском, сегодня уже работают! Спасибо властям», - написал очевидец.

Ранее глава Пскова Борис Елкин рассказывал, что ежегодно в Пскове приходится спиливать большое количество деревьев. Работа по восстановлению зеленого фонда ведется, однако по действующим нормативам сажать деревья не всегда можно в тех местах, где они росли до этого.