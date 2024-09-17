Общество

Пособие при передаче ребенка на воспитание получили 78 псковских семей

Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью могут получить усыновители, опекуны и приемные родители. Выплата является разовой и предоставляется в фиксированном размере. В 2024 году в Псковской области 78 семей, принявших детей на воспитание, получили единовременную выплату от регионального отделения Социального фонда России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения.

В Псковской области сумма выплаты составляет 24 тысячи 604 рубля 30 копеек. Если семья усыновила ребенка старше 7 лет или с инвалидностью, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами, сумма выплаты в регионе увеличивается до 187 996,9 рубля. При усыновлении или передаче на воспитание в семью двух и более детей пособие полагается на каждого из них.

Обратиться за пособием необходимо в течение полугода после того, как на ребенка была оформлена опека/усыновление. Это время отсчитывается со дня вступления в силу решения суда об усыновлении или решения органа опеки об установлении опеки или попечительстве. В случае с приемными детьми это — день заключения договора о передаче ребенка в семью.

Заявление для оформления пособия можно подать на портале Госуслуг или лично, обратившись в клиентскую службу отделения Социального фонда России по Псковской области или МФЦ. В случае усыновления ребенка к заявлению необходимо будет приложить копию решения суда об усыновлении. Все остальные сведения, необходимые для назначения пособия, отделение СФР по Псковской области запросит в рамках межведомственного взаимодействия.

Решение по назначению выплаты специалисты отделения СФР по Псковской области выносят в течение 10 рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления и всех необходимых сведений. Средства семья получает в течение 5 рабочих дней после решения о назначении выплаты.