Общество

Период дождей начнется в Псковской области на следующей неделе

Синоптики прогнозируют начало периода дождей в Псковской области во второй половине следующей недели. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

В начале недели максимальные температуры воздуха составят от +17 до +22 градусов, без осадков. Ночные температуры будут низкими, от 0 до +5 градусов.

«Начало следующей недели нас порадует. А вот с середины недели мы ожидаем начало периода с дождями. Дожди будут от небольших до умеренных», – сказала Тала Нещадимова.

Максимальные дневные температуры с середины недели составят от +10 до +15 и от +11 до +16 градусов.

Синоптики отмечают, что во второй половине недели ночи будут теплые и без заморозков.