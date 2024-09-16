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Мошенники под предлогом продления работы сим-карт получили доступ к аккаунтам псковичей на «Госуслугах»

20.09.2024 17:47|ПсковКомментариев: 0

Злоумышленники обманным путем получили неправомерный доступ к личным кабинетам псковичей на сайте «Госуслуги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

По версии следствия, 19 сентября семи пользователям сайта «Госуслуги», в том числе из Пскова, Великих Лук, Новоржевского и Себежского районов, звонили неустановленные лица, которые представлялись сотрудниками сотовых компаний, пенсионного фонда, социальных служб, а также других организаций. И под предлогами продления договоров на обслуживание сим-карт, перерасчета пенсий, замены электросчетчиков - получили неправомерный доступ к личным кабинетам собеседников на сайте «Госуслуги» с последующим блокированием их учетных записей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела. В ходе расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.

Теги: #мошенники
Источник: Псковская Лента Новостей
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