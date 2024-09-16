Спорт

Экс-тренера псковской команды наказали за оскорбления девушек в раздевалке

Экс-тренера псковской команды по хоккею Олега Виолентия наказали за оскорбления девушек в раздевалке. Суд в Петербурге удовлетворил иски прокурора к наставнику женской хоккейной команды. Девушки жаловались на непристойную брань и психологическое давление.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга, 20 сентября Петродворцовый районный суд рассмотрел гражданские иски прокурора. Надзорное ведомство встало на защиту двоих несовершеннолетних девушек-игроков «СКА-Аврора» и требовало наказать тренера Олега Виолентия.

По данным истца, 25 ноября прошлого года Виолентий в раздевалке комплекса «АСК-С» в Стрельне во время собрания обратился к двоим 16-летним подопечным. В речи они услышали непристойную лексику и нецензурную брань, почувствовали себя униженными и оскорбленными. В пользу каждой прокурор просил взыскать с тренера по 15 тысяч рублей.

По данным пресс-службы судов, мировым судьей участка №157 от 22 февраля этого года тренер признан виновным в оскорблении. В объяснении прокурору одна из несовершеннолетних сообщила, что всех напарниц по команде тренер обижает, много бранится, использует психологическое давление. Оскорбления сыпятся не только в ее адрес, но и других игроков, добавила хоккеистка.

Ответчик на заседание не явился, но был извещен надлежащим образом, пишет 47news.ru.

Суд взыскал в пользу несовершеннолетних по 15 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Также тренер должен заплатить 300 рублей госпошлины.