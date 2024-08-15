Праздник сбора урожая пройдет 21 сентября в музее-усадьбе народа сето

21 сентября народ сето отмечает праздник сбора урожая. В этот день псковичей и гостей региона приглашают на экскурсии в деревне Сигово Печорского муниципального округа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее-заповеднике «Изборск».
Фото: музей-заповедник «Изборск»
В связи с праздником в Изборском музее напомнили некоторые традиции и приметы народа сето:
Псковичей и гостей региона приглашают 21 сентября в 11:00 и 14:00 в музей-усадьбу народа сето на сборные экскурсии. После экскурсии гости музея смогут попробовать традиционный луковый пирог и узнать у хозяйки усадьбы секрет его приготовления.