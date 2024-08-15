Культура

Праздник сбора урожая пройдет 21 сентября в музее-усадьбе народа сето

21 сентября народ сето отмечает праздник сбора урожая. В этот день псковичей и гостей региона приглашают на экскурсии в деревне Сигово Печорского муниципального округа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее-заповеднике «Изборск».

Фото: музей-заповедник «Изборск»

В связи с праздником в Изборском музее напомнили некоторые традиции и приметы народа сето:

Чтобы урожай хорошо хранился, важно начать собирать его вовремя. В первую очередь сето собирают огурцы, делают это, начиная с Иванова дня, 7 июля. На более продолжительный срок оставляли на грядке огурцы для семян (семенники), под них обязательно подкладывали солому или небольшую дощечку, чтобы плоды не загнивали

До праздника Успения Пресвятой Богородицы нужно было успеть собрать лук;

В сентябре – выкопать картофель.

Капусту срезали перед самыми морозами, когда в подвале уже холодно и условия не позволят заготовленной квашеной капусте перекиснуть.

Яблоки снимают в варежках и хранят на чердаке в соломе.

Псковичей и гостей региона приглашают 21 сентября в 11:00 и 14:00 в музей-усадьбу народа сето на сборные экскурсии. После экскурсии гости музея смогут попробовать традиционный луковый пирог и узнать у хозяйки усадьбы секрет его приготовления.