Спорт

Кубок области по велосипедному спорту стартует 21 сентября в Печорском округе

Кубок Псковской области по велосипедному спорту, посвященный памяти велопутешественника Глеба Травина, пройдет в деревне Горохово Печорского муниципального округа 21 сентября. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Великих Лук Юрий Карпенков.

«Данный турнир проводится согласно календарю спортивных мероприятий. Проведением этого соревнования мы хотим поддерживать традиции велосипедного спорта. Всего будет дано два старта. Первый - завтра в Печорах, будут две дистанции: для маленьких спортсменов - 5 километров, для остальных - 10. Второй - в воскресенье. Эти же дети и ветераны стартуют в групповой гонке в Палкино», - рассказал Юрий Карпенков.

Всего в турнире будет участвовать порядка 100 человек. Эта цифра неокончательная, так как протокол будет подписан завтра, и до начала заезда желающие могут присоединиться.

Безопасность превыше всего - так Юрий Карпенков охарактеризовал выбор трека для проведения заезда. Будет перекрыт участок дороги в деревне Горохово (по причине слабого автомобильного потока).

«Было выбрано это место, потому что, чтобы провести соревнования, индивидуальную гонку на дорогах общего пользования, это сопряжено с приказом комитета по транспорту, с различными ограничениями. А вот этот участок, где нам разрешили провести - это постановление делает администрация округа, там она безавтомобильная, так сказать. Но все равно участок будет перекрыт, естественно. Безопасность - превыше всего», - подчеркнул он.