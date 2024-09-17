Общество

Псковичи борются с осенней хандрой при помощи виртуальных путешествий — аналитики

C наступлением осени и началом сезона деловой активности жители Пскова начали искать нетривиальные способы борьбы с апатией. В тренде оказались виртуальные экскурсии в различные города мира, ресурсы по моделированию интерьера мечты, а также сайты с успокаивающей музыкой. С начала сентября интерес к онлайн-площадкам такой тематики вырос сразу на 32% по сравнению с аналогичным периодом июня 2024-го.Такие выводы сделали аналитики МегаФона после изучения обезличенных данных обращаемости к десяткам тематических ресурсов.

Фото здесь и далее: МегаФон

В первой половине сентября жителям Пскова стали особенно интересны сайты с различными виртуальными турами — трафик на них в общей сложности вырос на 51% по сравнению с началом лета. Наибольшей популярностью стали пользоваться ресурсы с трансляциями веб-камер из необычных мест мира — каньонов в штате Юта (США), пляжей с побережья Атлантического океана, со станции в Антарктиде и даже с дна океана, где можно полюбоваться коралловыми рифами. Жители Пскова потратили за просмотром этих уникальных локаций на 20% больше трафика. Помимо этого, в топе у псковских жителей сайты с панорамными видами живописных городов планеты и колоритными плёночными фотографиями.

Также среди новых способов справиться с осенней апатией — строительство дома мечты и прослушивание звуков природы. Жители Пскова стали активнее заходить на сайты, где можно услышать шум леса и дождя, пение птиц. Среди нетривиальных музыкальных предпочтений оказались мягкие фоновые звуки кофеен и ресторанов мира, например, из заведений Парижа и Швейцарии.

Виртуальные туры по различным музеям, также стали более интересны осенью. В начале списка у жителей Пскова оказался всемирно известный Эрмитаж. А интерес к балкону Джульетты в Вероне в сентябре вырос почти в 244 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным аналитиков, в понедельник и вторник жители Пскова чаще обращаются к «отвлекающим» интернет-ресурсам, чем в другие дни недели. Видимо развлекательный контент помогает им легче адаптироваться к рабочим будням и справляться с повседневными трудовыми обязанностями.