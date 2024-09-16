Спорт

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о джампинге

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Уже завтра, 21 сентября, в Пскове пройдет первый открытый кубок Федерации джампинг-фитнеса Псковской области. В преддверии соревнований в студию придут президент Федерации джампинг-фитнеса России, основатель движения джампинга Екатерина Касперович и председатель регионального отделения Федерации джампинг-фитнеса Псковской области Виктория Тренина.

Они расскажут, что такое джампинг, как появился этот вид спорта, в чем его особенность, почему он так популярен, для какого возраста он больше подходит, а также более подробно расскажут о предстоящих в Пскове соревнованиях — об участниках, номинациях и призах.

Ведущий — Николай Королев.

Трансляция завершена