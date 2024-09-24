Общество

«Дневной дозор»: Можно ли вывести Россию из демографической ямы?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Возможен ли выход России из демографической ямы?» Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Наша необъятная страна находится в демографической яме, и на самом ее дне лежит Псковская область. Если в других странах СНГ, к примеру, в Средней Азии, наблюдается галопирующий рост рождаемости, то в России вот уже несколько десятилетий численность населения сокращается, и показатели смертности превышают показатели рождаемости. Каждый год демографы бьют тревогу, говоря, что хуже ситуация была только в середине 90-х годов. Кремль понимает масштаб проблемы и уже в течение многих лет придумывает всяческие меры повышения рождаемости в виде новых пособий, материнского капитала и принятия законов, популяризирующих традиционные семейные ценности. Но что бы власти ни предпринимали, проблема кардинально не решается.

Еще в ноябре 2021-го президент Владимир Путин подчеркивал, что демографическая ситуация в стране крайне сложная и приобрела уже «системообразующий экономический характер», а недавно поручил учитывать уровень рождаемости при оценке эффективности деятельности губернаторов. А спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко недавно предложила законодательно запретить движение «чайлдфри». И совсем свежее: премьер-министр Михаил Мишустин поручил поднять размер пособия по уходу за ребенком. Если сейчас оно определено как 40% от среднего заработка родителя, то рассматривается вариант с 2025 года поднять его до 50%, а с 2026 года — до 60% — в надежде, что для какой-то части семей это склонит чашу весов в пользу рождения ребенка.

Между тем, председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ, экс-депутат Государственной Думы Сергей Вострецов убежден: пара тысяч рублей никак не повлияет на благосостояние семьи и на ее желание завести ребенка. И если уж государство всерьез обеспокоено проблемой демографии, то могло бы выплачивать женщинам, которые собираются делать аборт, по миллиону рублей за то, что они не станут детоубийцами, а доносят малыша и отдадут его государству. Конечно же, не в буквальном смысле отдадут, а в виде прироста населения в несколько миллионов человек.

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Насколько поможет этот метод, если к нему прислушаются «наверху»? Или демографию выправлять надо какими-то другими методами? Возможен ли выход России, и в том числе нашего региона, из демографического кризиса в принципе? Об этом — в программе «Дневной дозор».

Недавно в Псковской области была начата реализация региональной программы по профилактике абортов, повышению рождаемости и сохранению репродуктивного здоровья женщин. Главным двигателем по ее реализации является Псковский перинатальный центр. Об основных направлениях программы не так давно в нашей студии рассказала главный врач учреждения Мария Грищук.

«Первое направление - это поддержка беременных, а именно психологическое консультирование женщин в ситуации репродуктивного выбора. На базе перинатального центра создан для этих целей, расширен кабинет медико-социальной и правовой помощи, в котором проводится консультирование психологом, прежде всего, а также юристом, социальным работником. Женщине рассказывают о мерах социальной поддержки беременных, на которые она имеет право, юридические вопросы также обсуждаются, и, конечно же, психологическая поддержка. Обсуждается сложившаяся у женщины ситуация, как в конкретном случае мы можем ей помочь. Следующее направление - это стартовые подарки для мамы при обращении в женскую консультацию. Кроме того, в рамках программы осуществляется повышение квалификации всех специалистов: акушеров-гинекологов, акушерок, среднего медицинского персонала, медицинского регистратора, психологов. Проходит обучение, повышение квалификации, чтобы обновить знания всех врачей Псковской области. Как стоит консультировать, как стоит сопровождать беременную, которая в начале своего пути стала в ситуацию репродуктивного выбора».

Региональная программа профилактики абортов предусматривает единовременную выплату в размере 5000 рублей врачам, которые отговорят женщин от аборта. Сергей Вострецов предлагает платить не врачам, а самим потенциальным мамочкам, чтобы не делали аборты. Скептически к его инициативе относится перинатальный клинический психолог Оксана Старостина. В нашем обществе, отмечает она, любого человека можно уговорить много чего сделать за миллион рублей, в том числе уговорить женщину не делать аборт и доносить ребенка. Другой вопрос — что такие инициативы дают повод для лжи.

«Здесь по большей части стоит нравственный вопрос. Деторождение - это уже получается какая-то коммерческая основа. Там достаточно глубокие процессы в принятии решения о прерывании беременности, либо сохранении, если женщина об этом думает. И соответственно, выводить это на материальный уровень, с моей точки зрения, можно. Можно и без миллиона женщину уговорить, но не пойдут ли некоторые женщины осознанно на такой шаг. Приду, расскажу, что хочу сделать аборт, попрошу, чтобы меня поуговаривали, соглашусь, получу миллион. И можно очень много разных версий развивать в связи с такими предложениями».

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Вице-спикер Псковского областного Собрания, член комитета по труду и социальной политике Армен Мнацаканян считает рассуждения господина Вострецова в корне неправильными. Для того, чтобы повышать рождаемость, по его мнению, надо, прежде всего, повышать уровень жизни в стране, чтобы семьи не боялись заводить детей и ни в чем не нуждались.

«У нас скоро дело дойдет до того, что за любой шаг надо деньги платить. Это неправильно. Демография - это не рынок. Мы должны понимать, что у нас дети должны рождаться по любви. Поэтому, это сугубо мое мнение, я могу так сказать: мы должны стремиться к тому, чтобы семье, маме или папе дать столько денег и уровень жизни поднять таким образом, чтобы они не думали, как купить памперсы, каким образом ребенка кормить, как одевать. Это все стоит денег. В первую очередь мы должны поднять доходы наших пап и мам, которые собираются родить ребенка. Это первое. И второй момент. Мы должны стремиться к тому, чтобы у наших молодоженов не было жилищной проблемы. Вот здесь надо придумать совершенно другой механизм. Вообще сделать под один процент, например, ипотеку. Чтобы люди просто могли жилье покупать. Мы не должны стремиться к тому, чтобы включить станок, лишь бы дети рождались. Мы должны дать возможность семье просто жить в достатке, чтобы у них проблем не было ни в чем».

Если женщина железобетонно приняла решение сделать аборт, ее невозможно будет уговорить ни за какие деньги. Но пока она в раздумьях, нужно подключать все инструменты, чтобы отговорить ее от неправильного шага, убежден региональный координатор ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков. Демографическая проблема, по его словам — одна их тех проблем, которой надо заниматься немедленно. И для этого все средства хороши — лишь бы предлагаемые инициативы не были популистскими, как в случае с предложением Сергея Вострецова.

«С одной стороны, наверное, инициатива неплохая. С другой стороны, все-таки миллион рублей - это слишком большая сумма. У нас выплаты по материнскому капиталу за первого и второго ребенка - сумма значительно меньше. Я считаю, что сумма в миллион рублей будет на данный момент неподъемна для нашего бюджета. Но если принять законопроект с более-менее адекватной цифрой, которую действительно бюджет Российской Федерации потянет, тогда я считаю, что такую меру принять можно. Какие бы не принимались меры и законопроекты - основная причина проседания по демографии в нашей стране, ключевая, она одна - это неуверенность жителей и граждан России в завтрашнем дне. У нас уже были провалы по демографии в 90-х годах, и сейчас наблюдается вторая волна провалов демографии. Поэтому, безусловно, необходимо предлагать различные меры, выходить со всевозможными инициативами по мотивированию граждан заводить больше детей, заводить многодетные семьи, но в первую очередь государство должно дать людям уверенность в завтрашнем дне. Да и не только в завтрашнем дне, но и в следующем году, в следующие десять лет».

Депутат Псковской городской Думы, многодетный отец Денис Иванов — сторонник кардинальных мер в борьбе за демографию. Он, в отличие от предыдущих спикеров, поддерживает предложение Сергея Вострецова. Надо поощрять рождаемость рублем — иначе никак, потому что финансовая составляющая — один из самых важных факторов для семьи, когда она раздумывает расширяться, убежден Денис Иванов.

«Инициативу про аборты я вполне поддерживаю. Плюс за детей, которых рожают, тоже можно, чтобы государство такие большие деньги давало. Сейчас там шестьсот тысяч дают, мне кажется, за второго ребенка. Но почему бы и не за рождение первого? Здесь дьявол кроется именно в финансах. Молодые семьи боятся именно финансовой нагрузки. Плюс нужна пропаганда о том, чтобы семьи большие были. Это все со временем прививается. Раньше же модно было, в 50-е, 60-е после войны - в семьях было четыре, пять, шесть, восемь детей. Очень большие семьи были. Даже мои родители выросли в семьях, где по шесть детей. Это стандартно было в России. Учитывая нашу территорию, по-другому никак. Здесь нужны кардинальные меры, и чем быстрее мы их введем, тем лучше. А финансовое стимулирование - это сто процентов. Это, наверное, одна из самых главных составляющих. Уговаривать можно сколько угодно, но когда конкретная сумма, причем она должна быть все-таки ощутима, или ежемесячная должна быть выплата, потому что нарожать-то нарожают, главное, чтобы не бросали детей».

Основная причина того, что наша страна находится в демографической яме, заключается не в самой хорошей экономической ситуации. Если граждане будут уверены в завтрашнем дне, в том, что они смогут прокормить, одеть и обуть ребенка, дать ему образование, тогда и с демографией будет все в порядке, полагает председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду!», депутат Псковского областного Собрания Олег Брячак. При этом он подсчитал, сколько детей должно быть в каждой семье, чтобы демографическая ситуация выправилась.

«На сегодняшний день люди прекрасно понимают, что мало ребенка родить. Надо его худо-бедно обеспечить какими-то учебными принадлежностями, дальше начнется институт, дальше начнутся какие-то еще более серьезные затраты в связи с этим. Поэтому, конечно же, остерегаются наши граждане иметь достаточное количество детей. Мы с вами прекрасно понимаем, что если в семье всего два ребенка, то демографические показатели не улучшаются, то есть детей должно быть три, как минимум, чтобы как-то улучшалась эта ситуация. На сегодняшний день в Пскове, что меня особо тревожит, это не так. Какими-то точечными мерами эту ситуацию не решить. Тут должен быть комплекс мер. Первое - это, конечно же, уверенность семей в своем будущем. Надо создавать такие условия, чтобы люди были уверены в том, что и жильем будут обеспечены, и с работой будет порядок, и зарплата будет достойная. Вот тогда не нужно будет вводить каких-то радикальных мер. Такое мое мнение».

Раздача денег — крайне неэффективная мера улучшения демографической ситуации. Кроме того, она порождает среди жителей нашей страны злоупотребления и иждивенчество, отмечает многодетная мать Ульяна Михайлова. По ее мнению, для того, чтобы люди хотели заводить детей, в них надо воспитывать понимание того, что семья — это залог успешного функционирования, а еще чувство уверенности в том, что ты не только сможешь вырастить детей, но и себя при это не потерять.

«Чтобы к такому мыслительному процессу прийти, нужно, во-первых, воспитание. Во-вторых, родить и вырастить ребенка должно быть реально на территории нашей страны. И поверьте, это не с точки зрения денег, это с точки зрения вообще возможности не потерять себя в процессе беременности, пока ты маленького ребенка носишь, потом пока принимаешь решение и выискиваешь работу, двигаешься по профессиональной карьере. Ведь если у меня такой возможности не возникает, то тогда, соответственно, не смогу я ни при каких обстоятельствах вырастить здоровое поколение. Так вот, возвращаясь к вашему вопросу. Какие меры надо принять? Надо с самого начала заниматься правильной концентрацией мыслей в женской голове, в мужской голове, в голове девочки, в голове мальчика, прямо с школы, что семья - это вообще способ эффективного функционирования. А что касается вот этих раздач, то это вообще крайне неэффективная мера. Я, кстати, могу сказать по поводу материнского капитала. Выброшенные деньги. Конечно, они кому-то помогли. Безусловно, кто-то имел маленькую квартиру, добавил немножко денежек, приобрел квартиру чуть побольше. Но это не решило проблему семьи. Значит, если прямые вливания денег и передачи этих денег в руки лицам, а уж тем более неблагополучным лицам, которые с самого начала принимают решение делать аборт, не дает эффективного результата, значит, эти реформы не те. Надо развивать здоровые семьи, надо деньги не просто давать, а увеличивать доходы и давать возможность заработка и не разбрасываться большими политическими словами».

Как показывают комментарии наших сегодняшних спикеров, у инициативы Сергея Вострецова больше противников, чем сторонников. И действительно, вопросов тут больше, чем ответов. Миллион рублей каждой женщине, которая типа решила сделать аборт? Замечательно! Только вот как определить, что беременная женщина действительно хочет избавиться от ребенка, а не прикидывается, чтобы получить заветный миллион, если ее якобы удастся отговорить? Вопрос номер 2: откуда государству брать деньги, чтобы обеспечить выплатой в миллион рублей всех женщин, которые собрались избавиться от ребенка, но передумали? К слову, ежегодно в нашей стране делается 1 миллион 600 абортов (± 100 тысяч). Лучше уж государству не заниматься полумерами и мелкими подачками, а вкладываться в повышение уровня жизни в нашей стране, уровня благосостояния россиян, чтобы они были уверены в завтрашнем дне. А там глядишь — и не только проблема с демографией решится.

Татьяна Иванова