«Росгосстрах» завершает присоединение цифровой страховой «Пульс»

Компания «Росгосстрах» завершает процесс интеграции цифровой страховой «Пульс», которая становится составной частью самого известного страховщика страны. Присоединение этого инновационного стартапа позволит «Росгосстраху» качественно усилить направление онлайн-продаж и дистанционного взаимодействия со страхователями, а также расширить клиентскую базу за счет более молодой аудитории, активно использующей современные инструменты страховой защиты — в том числе в формате подписок. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.
Полисы и подписки более чем 600 тыс. клиентов компании «Пульс» продолжают действовать без изменений. Для страхователей сохраняются личные кабинеты и чат поддержки — просто страховщиком по заключенным договорам теперь является «Росгосстрах». Пролонгация страховых подписок тоже осуществляется как раньше — автоматически, онлайн и по прежней цене. Кроме того, клиенты «Пульса» получают доступ к широкому ассортименту востребованных страховых продуктов «Росгосстраха», в том числе — ОСАГО и каско.
Сотрудники «Пульса» уже присоединились к многотысячной команде «Росгосстраха» и продолжают работу по развитию цифровых продаж и онлайн-сервисов в страховой компании федерального масштаба. Генеральный директор СК «Пульс» Ольга Крымова остается членом правления «Росгосстраха» и в этой роли будет отвечать за проект перехода «Росгосстраха» на новую IT-платформу в рамках программы импортозамещения.