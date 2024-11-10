Общество

В Псковской области утилизируют зараженные маттиолы

В Псковской области на складе временного хранения сотрудники Россельхознадзора при проверке партии эквадорских маттиол, привезённых из Латвии, нашли личинки насекомых, похожие на опасный карантинный объект. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Лабораторная экспертиза подтвердила, что продукция заражена западным калифорнийским цветочным трипсом. Этот вредитель включён в перечень карантинных объектов ЕАЭС.

По российским законам 450 цветов подлежат утилизации, ввоз цветов в РФ запрещен.