Общество

Сотрудники псковского завода «Титан-Полимер» собрали 320 кг макулатуры

Завод «Титан-Полимер» присоединился к Всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл» в рамках нацпроекта «Экология». Сотрудники завода традиционно принимают участие в подобных мероприятиях. На этот раз заводчане проявили свою активность в акции и собрали 320 килограммов макулатуры и картона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «Титан-Полимер».

Фотографии: ООО «Титан-Полимер»

Псковская область входит в число 20 лучших регионов по сбору макулатуры — местные жители собрали более 33 тысяч килограммов.

«Участие предприятия в экологических акциях – это не просто вклад в сохранение природы, но и проявление социальной ответственности и бережливого отношения к окружающей среде. Кроме того, сбор и переработка вторичного сырья значительно экономят ресурсы на производство новых видов товаров из бумаги и картона. Каждый собранный килограмм макулатуры – это шаг к чистому и стабильному будущему», - сказал генеральный директор «Титан-Полимер» Кирилл Неретин.

«БумБатл» — это всероссийская акция по сбору макулатуры в поддержку национального проекта «Экология», который реализуется по решению президента. Акция проходит с 23 сентября по 15 ноября под эгидой Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема». Акция дает возможность проявить заботу о природе через сбор и сортировку бумаги.