Политика

В форуме «Голос молодежи» примут участие 85 псковских старшеклассников

85 школьников из 10-х и 11-х классов общеобразовательных учреждений Псковской области станут участниками форума старшеклассников «Голос молодежи». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

Изображение: Избирательная комиссия Псковской области

Избирательная комиссия Псковской области впервые соберёт на одном мероприятии школьников, интересующихся процедурой организации и проведения выборов и деятельностью избирательных комиссий.

Форум пройдет 13 ноября и организован при поддержке Центральной избирательной комиссии РФ и правительства Псковской области. В течение дня у старшеклассников будет возможность познакомиться с Избирательной комиссией Псковской области, пообщаться с представителями региональных отделений политических партий, узнать об их программе и направлениях деятельности, повысить свои компетенции и знания. Планируется, что в открытии форума примет участие глава региона Михаил Ведерников.