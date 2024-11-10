Общество

Около 80 км прибрежных территорий Псковской области очищено по акции «Вода России»

В Псковской области завершены мероприятия по очистке берегов водных объектов в рамках ежегодной Общероссийской акции «Вода России». В этом сезоне акция проходила в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

С апреля по октябрь акции на прибрежных территориях состоялись в 23 районах области. Администрации муниципальных образований региона совместно с образовательными учреждениями, организациями и волонтерами организовали экологические субботники по уборке от мусора берегов рек и озер.

От пластиковых бутылок, пакетов и другого мусора очищено порядка 82 км прибрежных территорий. В мероприятиях приняли участие около 1,7 тыс человек.