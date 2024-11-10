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Общество

Что будет, если не лечить диабет, рассказала врач

12.11.2024 09:00|ПсковКомментариев: 0

При плохом контроле сахарного диабета и без соответствующего лечения у пациента могут развиться сосудистые повреждения, которые поражают глаза, почки и другие органы, возможно также снижение умственных способностей, памяти, потери чувствительности пораженных конечностей, заявила директор Российской детской клинической больницы Минздрава России, профессор, главный внештатный специалист детский эндокринолог Минздрава России по Центральному федеральному округу Елена Петряйкина.

«При плохом контроле над заболеванием последствиями сахарного диабета являются хроническая гипергликемия и метаболические нарушения. Поздние осложнения патологии — сосудистые повреждения, которые поражают глаза, почки и другие органы и системы организма», — сказала Петряйкина.

Она отметила, что без соответствующего лечения такие состояния прогрессируют, приводят к слепоте, почечной недостаточности, снижению умственных способностей и памяти, потери чувствительности пораженных конечностей или выраженному болевом.

Острые осложнения могут возникать при сахарном диабете первого типа — гипо- и гипергликемические комы, уточнила специалист. Такие состояния требуют оказания незамедлительной медицинской помощи, госпитализации в стационар и крайне опасны своими последствиями, пишет РИА Новости.

Выявление сахарного диабета первого типа на ранней стадии существенно упрощает компенсацию заболевания и предотвращение осложнений, подчеркнула Петряйкина. Сегодня для лечения заболевания применяется инсулинотерапия, в России в полном объеме доступны необходимые современные препараты и аналоги инсулина, добавила она.

По словам специалиста, при сахарном диабете второго типа ранняя диагностика позволяет в ходе дальнейшего лечения отказаться от медикаментозной поддержки, если пациент придерживается правильного и рационального питания, занимается достаточным количеством физической активности, умеет самостоятельно проводить мониторинг и поддерживать уровень глюкозы в пределах нормы.

Источник: Псковская Лента Новостей
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