Общество

Президент РФ утвердил перечень KPI для губернаторов

Президент России Владимир Путин утвердил обновленный перечень показателей, по которым будет оцениваться эффективность региональных властей. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В список, в частности вошли доверие людей к власти, рождаемость, условия для ветеранов специальной военной операции (СВО) и другие показатели, пишет ТАСС.

Всего в списке 21 пункт: