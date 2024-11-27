Президент РФ утвердил перечень KPI для губернаторов

Президент России Владимир Путин утвердил обновленный перечень показателей, по которым будет оцениваться эффективность региональных властей. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В список, в частности вошли доверие людей к власти, рождаемость, условия для ветеранов специальной военной операции (СВО) и другие показатели, пишет ТАСС.
Всего в списке 21 пункт:
- Доверие к власти (президенту и высшим должностным лицам регионов; уровень оценки определяется в т.ч. посредством опросов общественного мнения о достижении субъектами национальных целей развития).
- Численность населения субъекта.
- Суммарный коэффициент рождаемости.
- Ожидаемая продолжительность жизни при рождении.
- Уровень бедности.
- Удовлетворенность граждан условиями для занятий физкультурой и спортом.
- Удовлетворенность участников СВО условиями для медицинской реабилитации, переобучения, трудоустройства.
- Уровень образования.
- Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.
- Доля людей, вовлеченных в добровольческую деятельность.
- Условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности.
- Количество семей, улучшивших жилищные условия.
- Объем ввода в эксплуатацию жилой и нежилой недвижимости.
- Качество среды для жизни в опорных населенных пунктах.
- Доля автодорог крупнейших городских агломераций и автодорог регионального значения (исключая дороги, отнесенные к опорной сети), соответствующих нормативам.
- Доля парка общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, в агломерациях и городах.
- Качество окружающей среды.
- Темп роста реального среднедушевого денежного дохода населения.
- Темп роста физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инфраструктурных монополий и бюджетных ассигнований федерального бюджета.
- Темп роста дохода в расчете на работника субъекта малого и среднего предпринимательства (МСП).
- «Цифровая зрелость» государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в .т.ч. здравоохранения и образования.