«Сообразим на троих»: Бюджет без общественного обсуждения, 23 года «Единой России» и Вольфович вместо Ильича. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Сообразим на троих», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 5 декабря.
Соведущие передачи Александр Савенко, Андрей Маковский, Олег Добрынин обсудили с радиослушателями самые интересные и резонансные темы общественно-политической жизни. Сегодня в центре внимания «соображальщиков»:
- Бюджет без общественного обсуждения. Нужны ли публичные слушания? Или никому до них нет дела - ни политикам, ни гражданам?
- 23 года «Единой России». Как ей десятилетиями удается удерживать позиции и есть ли у оппозиционных партий шанс?
- Вольфович вместо Ильича? Обсуждаем хайп вокруг предложения регионального координатора ЛДПР Антона Минакова заменить памятник Владимиру Ленину на Владимира Жириновского в эфире «ПЛН FM». Отметим, что слова псковского либерал-демократа процитировали «Лента.ру», «Красная весна» и другие СМИ.