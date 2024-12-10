Общество

Немкин: сумма штрафов Viber за последние два года превысила 1,8 млн рублей

Общая сумма штрафов в отношении Viber превысила 1,8 млн рублей и является неоплаченной, также продолжается игнорирование мессенджером российского законодательства. Об этом ТАСС сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Сумма штрафов за последние два года превысила 1,8 млн рублей, они до сих пор не оплачены. Сейчас мессенджер продолжает игнорировать российское законодательство и не удалять запрещенную информацию, включая сведения, касающиеся СВО», - сказал депутат.

Кроме того, Немкин отметил, что мошенники чаще всего выбирают именно Viber для своих схем из-за его широкой популярности среди пенсионеров. Мессенджер, как напомнил собеседник агентства, позволяет обмениваться сообщениями, звонками и мультимедийным контентом без необходимости подтверждения личности через строгие системы безопасности. «Кроме того, иностранные спецслужбы могут использовать Viber для вербовки людей, поскольку этот мессенджер позволяет анонимно и безопасно связываться с потенциальными кандидатами. Шифрование сообщений в Viber позволяет минимизировать риск перехвата переписки, что делает этот канал удобным для такого рода операций. И в этом случае жертвами чаще всего становятся подростки», - рассказал Немкин.

В свою очередь член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Малькевич в беседе с ТАСС указал, что в ситуации с ограничением работы Viber, важно понимать, что это не просто вопрос неудаления запрещенной информации, а речь идет о системных проблемах сервиса. «Viber демонстрирует хроническую неспособность выполнять требования закона, что уже само по себе выглядит как стратегия конфликта, а не сотрудничества. Но основная проблема в том, что мессенджер не обеспечивает должного уровня контроля за безопасностью контента и пользователей», - отметил он.

По словам эксперта, отсутствие необходимой идентификации пользователей только подстегивает злоупотребления, включая распространение фейков, мошенничество, и даже использование платформы в политических и военных целях.