Общество

Подарки для юных пациентов передали единороссы в медучреждения Великих Лук

Традиционная благотворительная акция сторонников и членов партии «Единая Россия» «Коробка храбрости» завершилась в Великих Луках. Об этом Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото: «Единая Россия»

Для юных пациентов, лечение которых продлится и в новогодние праздники, активисты партии передали собранные в «Коробки храбрости» подарки в медицинские учреждения Великих Лук.

В передаче подарков приняли участие председатель Великолукского городского местного совета сторонников партии заместитель главы Великих Лук Николай Андросович, сторонники партии Егор Быстров и Анна Полынина, заместитель секретаря городского отделения партии, депутат городской Думы Евгений Шумайлов, исполнительный секретарь городского отделения «Единой России» Наталья Багрецова, а также руководитель общественной приемной партии Лиана Кулаченкова.

Вначале единороссы навестили малышей, которые в преддверии Нового года находятся на лечении в детском хирургическом отделении больницы на улице Пушкина. Помимо игрушек, малышам и их родителям были переданы новогодние открытки, нарисованные учениками великолукской гимназии имени Софьи Ковалевской, и сладкие подарки.

Как отметил Николай Андросович, всегда очень приятно перед Новым годом не только поздравить с наступающими праздниками и передать подарки маленьким пациентам и их родителям, но и встретиться с людьми, которые всю свою жизнь самоотверженно работают в лечебных учреждениях. «Им хочется выразить слова благодарности за их нелегкий, но очень важный и нужный труд», – сказал он.

Подарки из «Коробок храбрости» для юных пациентов были также переданы сотрудникам Великолукской детской городской больницы. По словам руководителя филиала «Великолукская детская больница» ГБУЗ «Псковская детская областная клиническая больница» Светланы Шумаркиной, лечебный и диагностический процесс должен быть построен так, чтобы дети не испытывали психологических трудностей. И в этом очень помогает акция «Коробка храбрости», которую ежегодно проводят единороссы.

Совсем скоро гости из партии «Единая Россия» вновь заглянут к маленьким пациентам, но уже в компании Деда Мороза и Снегурочки. Напомним, акция «Коробка храбрости» проводилась в Великих Луках в течение месяца. Специальные коробки для сбора детских подарков были установлены в общественной приемной партии, а также в школах №№5, 7 и 17.