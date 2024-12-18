Общество

Свыше 12,7 млрд рублей составит в 2025 году бюджет ФОМС Псковской области

Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов приняли на 40-ой очередной сессии Псковского областного Собрания 19 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Бюджет фонда по доходам и расходам на 2025 год составляет 12 млрд 711 млн 205,8 тысячи рублей, на плановый период 2026 и 2027 годов - 13 млрд 698 млн 560,9 тысячи рублей и 14 млрд 627 млн 462,7 тысячи рублей соответственно.

Дефицит бюджета фонда в 2025 году и плановом периоде 2026 и 2027 годов не планируется.

Доходы бюджета фонда на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов сформированы за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования и из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации, прочих неналоговых поступлений.

Основную часть прогнозируемых доходов в бюджет фонда составляют межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Доходы бюджета фонда, определенные законопроектом, направляются на финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования; мероприятия по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, а также на финансовое обеспечение расходов на оплату медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным в других субъектах Российской Федерации.