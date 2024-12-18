Общество

Закон об управлении собственностью региона скорректировали в Псковской области

Внесение изменений в статью 7 закона «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Псковской области» согласовали на 40-ой очередной сессии Псковского областного Собрания 19 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Закон предусматривает исключение для передачи имущества, находящегося в собственности области, в безвозмездное пользование органам местного самоуправления в случае наделения их отдельными государственными полномочиями.

Такая передача может быть осуществлена по перечню, содержащемуся в законе области, предусматривающем наделение органов местного самоуправления соответствующими полномочиями, либо в таком законе области может содержаться порядок определения перечня подлежащего передаче в безвозмездное пользование областного имущества, необходимого для осуществления отдельных государственных полномочий, передаваемых органам местного самоуправления.

Проголосовали «за» 25 депутатов, воздержался один.