Общество

Штрафы для юрлиц за нарушения в сфере занятости населения закрепили в законе Псковской области

Административную ответственность за невыполнение или нарушение законов Псковской области, нормативных правовых актов органов государственной власти Псковской области, принятых в пределах их компетенции в сфере занятости населения, закрепили в законе на 40-ой очередной сессии Псковского областного Собрания 19 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Проектом закона Псковской области предлагается внести изменения в региональный закон №1750-ОЗ с целью приведения его в соответствие с федеральным законом.

Кроме того, проектом закона Псковской области предлагается внести изменения в статью 2.28 закона области № 268-ОЗ, установив в отношении лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц административную ответственность за неисполнение или нарушение законов Псковской области, нормативных правовых актов органов государственной власти Псковской области, принятых в пределах их компетенции в сфере занятости населения.

Напомним, рассмотренным на сессии Псковского областного Собрания депутатов 28 ноября 2024 законом Псковской области «Об отдельных вопросах в сфере занятости населения на территории Псковской области» установлена квота для приема на работу отдельных категорий граждан Российской Федерации.

Вместе с тем административная ответственность за неисполнение работодателями - индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами требований по выполнению установленной квоты законодательством не предусмотрена.

Поскольку указанная квота является мерой государственной поддержки и носит социально значимый характер, то в целях недопущения бездействия вышеуказанных работодателей по исполнению квоты для приема на работу отдельных категорий граждан Российской Федерации, требуется дополнить меру административного воздействия, расширив ее применение на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Размер административного штрафа в проекте закона Псковской области определен в пропорции 1:4 и 1:3 от меньшего к большему размеру с округлением до целого от административного штрафа.

Проектом закона Псковской области предлагается предусмотреть административную ответственность за невыполнение или нарушение законов Псковской области, нормативных правовых актов органов государственной власти Псковской области, принятых в пределах их компетенции в сфере занятости населения, если административная ответственность за соответствующие деяния не предусмотрена федеральным законодательством, в виде наложения административного штрафа: