Общество

Мировым судьей в Палкинском районе назначили Елену Васильеву

Елену Васильеву назначили на должность мирового судьи судебного участка №12 в границах административно-территориальной единицы «Палкинский район» на 40-ой очередной сессии Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Назначить Васильеву Елену Вячеславовну на должность мирового судьи судебного участка №12 в границах административно-территориальной единицы “Палкинский район” на трехлетний срок полномочий», — следует из постановления.

Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем ухода в почетную отставку мирового судьи Сергея Потапова.

Кандидатуру поддержали 25 депутатов.