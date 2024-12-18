Общество

Мировым судьей в Стругокрасненском районе назначили Владимира Пронченко

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Владимира Пронченко назначили на должность мирового судьи судебного участка №19 в границах административно-территориальной единицы «Стругокрасненский район» на 40-ой очередной сессии Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Назначить Пронченко Владимира Сергеевича на должность мирового судьи судебного участка № 19 в границах административно-территориальной единицы “Стругокрасненский район” на трехлетний срок полномочий», — следует из постановления.

Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем истечения срока полномочий мирового судьи Александра Павлова.

За кандидатуру выступили 24 депутата, против был 1.