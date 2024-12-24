Вебинар по вопросам использования Единого налогового счета проведет налоговая Псковской области

Управление Федеральной налоговой службы России по Псковской области продолжает проводить обучающие онлайн-вебинары, на которых сотрудники ведомства консультируют налогоплательщиков региона по вопросам, связанным с введением Единого налогового счёта (ЕНС). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.
Так, 25 декабря 2024 года в 11:00 состоится вебинар на тему «Порядок распоряжения положительным сальдо ЕНС. Ответы на часто задаваемые вопросы». Спикерами мероприятия выступят начальник отдела урегулирования состояния расчётов с бюджетом Дмитрий Иванов и его заместитель Анастасия Ильина.
Начальник отдела урегулирования состояния расчётов с бюджетом Дмитрий Иванов ответит на вопрос о зачёте переплаты налогоплательщику: «Для зачёта переплаты налогоплательщику необходимо подать в налоговые органы по месту своего учёта заявление о распоряжении путём зачёта».
Согласно статье 78 Налогового кодекса Российской Федерации, подать такое заявление можно только в электронной форме по ТКС, подписав усиленной квалифицированной электронной подписью, или через личный кабинет налогоплательщика, подписав электронной подписью налогоплательщика.
Напомним, что переплата может быть направлена:
Чтобы распорядиться положительным сальдо ещё одним способом (возврат денежных средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счёта), налогоплательщику необходимо подать соответствующее заявление в налоговый орган по месту своего учёта. Это можно сделать как в электронном виде, так и в бумажном. Поручение на возврат будет направлено в казначейство не позднее дня, следующего за днём получения заявления.
Подключиться к вебинару можно по ссылке.