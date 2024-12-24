Общество

Вебинар по вопросам использования Единого налогового счета проведет налоговая Псковской области

Управление Федеральной налоговой службы России по Псковской области продолжает проводить обучающие онлайн-вебинары, на которых сотрудники ведомства консультируют налогоплательщиков региона по вопросам, связанным с введением Единого налогового счёта (ЕНС). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, 25 декабря 2024 года в 11:00 состоится вебинар на тему «Порядок распоряжения положительным сальдо ЕНС. Ответы на часто задаваемые вопросы». Спикерами мероприятия выступят начальник отдела урегулирования состояния расчётов с бюджетом Дмитрий Иванов и его заместитель Анастасия Ильина.

Начальник отдела урегулирования состояния расчётов с бюджетом Дмитрий Иванов ответит на вопрос о зачёте переплаты налогоплательщику: «Для зачёта переплаты налогоплательщику необходимо подать в налоговые органы по месту своего учёта заявление о распоряжении путём зачёта».

Согласно статье 78 Налогового кодекса Российской Федерации, подать такое заявление можно только в электронной форме по ТКС, подписав усиленной квалифицированной электронной подписью, или через личный кабинет налогоплательщика, подписав электронной подписью налогоплательщика.

Напомним, что переплата может быть направлена:

в счёт исполнения обязанности другого лица;

в счёт исполнения предстоящей обязанности по уплате конкретного налога;

в счёт исполнения решений налоговых органов;

путём зачёта суммы налогов, государственной пошлины, в отношении уплаты которой судом выдан исполнительный документ, или иных обязанностей, по которым истёк срок их взыскания.

Чтобы распорядиться положительным сальдо ещё одним способом (возврат денежных средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счёта), налогоплательщику необходимо подать соответствующее заявление в налоговый орган по месту своего учёта. Это можно сделать как в электронном виде, так и в бумажном. Поручение на возврат будет направлено в казначейство не позднее дня, следующего за днём получения заявления.

Подключиться к вебинару можно по ссылке.