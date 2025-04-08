Общество

Министр внутренних дел России наградил сотрудников Невельского МВД за спасение двух рыбаков

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев наградил сотрудников МО МВД России «Невельский» Псковской области. За один день полицейские спасли двоих провалившихся под лед рыбаков, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Видео: Ирина Волк / Telegram-канал

Начальника отдела уголовного розыска старшего лейтенанта полиции Максима Попова и оперуполномоченного отдела уголовного розыска старшего лейтенанта полиции Максима Михайлова наградили медалями МВД России «За смелость во имя спасения». Их коллега – участковый уполномоченный полиции младший лейтенант полиции Максим Груздов – удостоен благодарности Министра. За один день полицейские спасли двоих провалившихся под лед рыбаков.

Ранее в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на озере со стороны центрального городского пляжа слышны крики о помощи. На место происшествия незамедлительно выдвинулись полицейские.

«Прибыв на берег, сотрудники полиции начали спасательные мероприятия. Из-за густого тумана видимость была значительно ограничена, что создавало дополнительные сложности в поиске. Пройдя около 1,5 километра по льду, полицейские обнаружили двух мужчин, пытавшихся спасти тонущего рыбака. Благодаря слаженным действиям с использованием подручных средств – длинного бруса и веревки – сотрудникам полиции удалось вытащить мужчину из-подо льда и затем доставить его на берег озера. Там пострадавший был передан бригаде скорой медицинской помощи. На данный момент его жизнь и здоровье вне опасности», - отметила представитель.