Общество

Правительство утвердило план развития отрасли связи до 2035 года

Правительство РФ утвердило план реализации Стратегии развития отрасли связи до 2035 года, он направлен на построение современной и защищенной телекоммуникационной инфраструктуры, внедрение новых технологических направлений, развитие научного кадрового потенциала отрасли, сообщила пресс-служба кабмина.

В декабре 2023 года кабмин утвердил Стратегию развития отрасли связи в России до 2035 года. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отмечал, что ее реализация, в частности, позволит подключить 98% домохозяйств к интернету на скорости от 1 гигабита в секунду, увеличить среднюю скорость мобильного интернета до 125 мегабит в секунду, а также обеспечить сетями 5G 60% населения страны.

«План мероприятий по реализации Стратегии развития отрасли связи до 2035 года утвержден распоряжением правительства. Он ориентирован на построение современной и защищенной телекоммуникационной инфраструктуры, внедрение новых технологических направлений, развитие научного и кадрового потенциала отрасли связи», - говорится в сообщении кабмина.

Отмечается, что план состоит из девяти разделов, в том числе «Развитие инфраструктуры связи», «Снижение издержек операторов связи и центров обработки данных при развертывании инфраструктуры связи», «Рациональное и экономически эффективное распределение ресурсов сетей связи между потребителями услуг связи», «Расширение поддержки производства и внедрения российского телекоммуникационного оборудования», «Радиочастотное обеспечение отрасли связи».

Еще четыре раздела таковы: «Создание и модернизация российских спутниковых группировок связи и вещания, в том числе для внедрения технологий гибридных сетей связи», «Обеспечение информационной безопасности инфраструктуры связи», «Подготовка кадров для отрасли связи», «Международное сотрудничество в сфере связи».

План содержит 45 мероприятий. Как отмечается в сообщении со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина, речь в том числе идет о внедрении передовых решений, необходимых для предоставления услуг связи людям, бизнесу и государственным учреждениям во всех регионах, пишет РИА Новости.