Общество

Ульяна Михайлова: Адвокатская монополия затронет процедуру банкротства

Вопрос адвокатской монополии и возможных реформ профессионального представительства интересов очень важен для банкротской сферы. Об этом сообщила эксперт-практик, арбитражный управляющий Ульяна Михайлова в программе «Банкротство и точка» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Когда у должника есть намерение исключать какую-либо часть имущества из конкурсной массы, а у кредиторов есть необходимость сопротивляться этому процессу, всегда приходит юридический представитель или кредитора, или должника, или сразу обоих», - отметила гостья студии.

Согласно реформе, представлять граждан в судах смогут только адвокаты. Вводимая реформа должна улучшить качество юридической деятельности. Однако Ульяна Михайлова подчеркнула, что для всех участников процесса адвокатская помощь станет дороже.

«Вторая мотивация – это улучшение механизмов и инструментов адвокатской деятельности. В частности, сокращение периода ответа на адвокатский запрос», - добавила она.

Ульяна Михайлова подчеркнула, что есть много специфических дел, для которых недостаточно иметь юридическое образование. Внутри юридического образования надо иметь свой профиль - например, таможня или банкротство.

«Банкротство и точка» - это программа, в которой эксперты-практики раскрывают радиослушателям разные аспекты банкротства, делятся личным опытом, рассматривают частные случаи, рассказывают об актуальных правовых и экономических кейсах в банкротстве и в реабилитационных финансовых процедурах.