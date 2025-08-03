Общество

Новая врач-стоматолог пришла на работу в Великолукскую стоматологическую поликлинику

В Великолукскую стоматологическую поликлинику пришла работать молодая врач-стоматолог Мария Трофименко, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве здравоохранения Псковской области.

Фото: министерство здравоохранения Псковской области

В 2024 году она закончила Смоленский государственный медицинский университет по специальности «Стоматология».

Мария Трофименко ведет приём пациентов в хирургическом кабинете поликлиники.

«Работа стоматолога на хирургическом приеме требует не только навыков и знаний, но и умения находить подход к каждому пациенту, чтобы сделать процедуру максимально комфортной и эффективной и Мария Трофименко успешно справляется с этой задачей. Её профессиональные навыки и доброжелательность уже успели завоевать доверие многих пациентов», - рассказал министерстве.