Новая врач-стоматолог пришла на работу в Великолукскую стоматологическую поликлинику

В Великолукскую стоматологическую поликлинику пришла работать молодая врач-стоматолог Мария Трофименко, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве здравоохранения Псковской области.
Фото: министерство здравоохранения Псковской области
В 2024 году она закончила Смоленский государственный медицинский университет по специальности «Стоматология».
Мария Трофименко ведет приём пациентов в хирургическом кабинете поликлиники.
«Работа стоматолога на хирургическом приеме требует не только навыков и знаний, но и умения находить подход к каждому пациенту, чтобы сделать процедуру максимально комфортной и эффективной и Мария Трофименко успешно справляется с этой задачей. Её профессиональные навыки и доброжелательность уже успели завоевать доверие многих пациентов», - рассказал министерстве.