Потомки бойца, погибшего при разминировании могилы Пушкина, посетили «Михайловское»

Потомки Ивана Ярцева — бойца, погибшего в июле 1944 года при разминировании могилы А.С. Пушкина в Святогорском монастыре, посетили Государственный музей-заповедник «Михайловское». Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей, в музей приехали внучки солдата Ольга и Наталья со своими детьми и внуками из Москвы и Каширы Московской области — всего 13 человек. Свой визит в Святогорье они объяснили просто: «Свою историю, свои корни надо знать», — рассказали в «Михайловском».

Фото: музей-заповедник «Михайловское».

Сотрудники музея-заповедника проводили потомков героя к братскому захоронению в посёлке Пушкинские Горы, где гости возложили венок к могиле своего деда, прадеда и прапрадеда, и в Святогорский Свято-Успенский монастырь, где у лестницы, ведущей к храму и к некрополю Ганнибалов и Пушкиных, размещена мемориальная доска с высеченными на ней именами погибших сапёров, в том числе — и с именем И.В. Ярцева. Напомним, что этот памятный знак в июле 2014 года, в канун 70-летия освобождения Пушкиногорского района от немецко-фашистских захватчиков был установлен московским Советом ветеранов инженерных войск совместно с Государственным музеем-заповедником А.С. Пушкина «Михайловское».

В ходе встречи с директором Пушкинского заповедника Георгием Василевичем потомки И.В. Ярцева передали в музей несколько документов, а именно копию свидетельства о браке Ивана Васильевича Ярцева и Анны Кузьминичны Поминовой, копию свидетельства о рождении их единственного сына Владимира, а также поэтический сборник «Вишневые сады», автор которого — Ольга Корчагина, внучка Ивана Ярцева, рассказали в музее.

В «Михайловском» для гостей организовали большую экскурсионную программу, подробно познакомив их с музеем-заповедником, в историю которого навечно вписано имя их предка, Ивана Ярцева. «Вне сомнения, этот день для каждого из потомков нашего героя станет особой вехой в его жизни», — подытожили в ПушкинскомзЗаповеднике.