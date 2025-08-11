Общество

Прокуратура организовала проверку по факту загрязнения реки Милевка в Пскове

По поручению прокурора области Андрея Мошкова Псковской природоохранной межрайонной прокуратурой организована проверка по сообщению средств массовой информации об очередном факте загрязнения реки Милевка в городе Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Фото: филиал ВГТРК «ГТРК "Псков"»

В ходе проверочных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего. При установлении нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования.

Ход и результаты проверочных мероприятий находятся на контроле в прокуратуре области.