Полезными муниципальными практиками поделились парламентарии СЗФО

Региональным опытом по переходу местного самоуправления на одноуровневую систему поделились законодатели Северо-Запада на заседании постоянного комитета ПАСЗР по вопросам местного самоуправления, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

В рабочей встрече, которая прошла в Калининграде, приняли участие депутаты из Санкт-Петербурга, Архангельской, Новгородской, Вологодской, Ленинградской, Мурманской областей и Ненецкого автономного округа. Псковскую область представил заместитель председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Андрей Михайлов. Парламентарии обсудили особенности организации местного самоуправления, предпосылки к переходу на одноуровневую систему и процесс формирования городских и муниципальных округов, отметив существующую проблематику и полезные практики.

«Услышав коллег из других регионов о том, как идёт преобразование муниципальных районов в округа, хочу отметить, что Псковская область в этом вопросе находится в "передовиках"», — дал оценку процессу реформирования системы местного управления Андрей Михайлов.

Также депутаты поделились с коллегами опытом работы в своих избирательных округах и взаимодействием депутатского корпуса с региональным правительством по исполнению наказов избирателей в рамках формирования областного бюджета на предстоящий год.