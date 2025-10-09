Для жителей Бежаницкого и Локнянского округов запустят регулярные рейсы медицинского автобуса

Для жителей Бежаницкого и Локнянского муниципальных округов Порховская межрайонная больница объявляет о запуске регулярных рейсов специализированного транспортного средства («медицинский автобус») в Порхов и Великие Луки, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве здравоохранения Псковской области.
Фото: министерство здравоохранения Псковской области
Посещение врачей и проведение диагностических обследований осуществляется на бесплатной основе по направлению профильных специалистов. При себе иметь направление и телефон для связи.
Расписание:
Среда (Локня-Бежаницы-Порхов):
Четверг (Бежаницы-Локня-Великие Луки):
Время указывается приблизительное. Получить подробную информацию и записаться на рейс можно по тел. +7 (811) 412-26-33 (Бежаницы) и +7 (811) 392-19-73 (Локня).