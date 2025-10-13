Общество

В школах начали проводить социально-психологическое тестирование детей

Российские школы начали проводить социально-психологическое тестирование детей, способное определить эмоциональное и психологическое состояние учащихся, их индивидуальные особенности и сильные стороны.

В тестировании принимают участие лица, достигшие 13 лет, при письменном согласии родителей или иных законных представителей. С 15 лет школьник может самостоятельно давать согласие в письменной форме.

Некоторые дети уже написали тестирование.

В одной из московских школ оно пройдет 14 октября. Детям были даны вопросы с выбором ответа от 1 до 10. Так, например, школьник мог оценить, как часто по 10-балльной шкале он сплетничает или насколько зависим от мнения окружающих, пишет РИА Новости.

Тестирование включает в себя более 100 вопросов. Мероприятие проводится в письменной или электронной форме.