Общество

В Нееловском доме культуры прошла благотворительная ярмарка в поддержку защитников Отечества

В преддверии Дня народного единства в Нееловском доме культуры прошла благотворительная ярмарка в поддержку защитников Отечества, сообщила глава Псковского района на своей странице сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: страница сети «ВКонтакте» Натальи Федоровой

Мастера, любители декоративно-прикладного творчества, садоводы и огородники, жители Псковского района всех возрастов, а также представители волостей, депутатского корпуса, Совета ветеранов, молодежных и волонтерских организаций приняли участие в мероприятии.

Гости ярмарки участвовали в мастер-классах по изготовлению блиндажных свечей, писали письма бойцам, участвовали в лотерее с подарками, а также приобретали изделия ручной работы, сувениры, домашние заготовки, свежие овощи и другие товары.

В рамках мероприятия собрали 135 тысяч рублей только в Нееловском доме культуры. Аналогичные благотворительные мероприятия прошли по всему району.